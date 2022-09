Meteo, torna il caldo africano: nel weekend temperature fino a 38 gradi

Il mese di settembre in Sicilia si è aperto all'insegna di condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e con temperature sostanzialmente in linea con le medie climatiche di fine estate. Solo tra la tarda serata di giovedì e la prima parte di venerdì sul comparto settentrionale dell'Isola ci sarà occasione per qualche breve rovescio, anche a carattere temporalesco, in arrivo dal Tirreno. Sono le previsioni di Vincenzo Insinga, meteorologo 3bmeteo.

Il tempo atteso nel weekend

Ma il caldo senza eccessi ha ormai le ore contate. Nel corso del weekend e a inizio settimana prossima, infatti, mentre sul Nord Italia giungeranno rovesci e temporali, sul Meridione è atteso il ritorno dell'anticiclone nord-africano e con esso un inesorabile e sensibile aumento delle temperature. La colonnina di mercurio comincerà a risalire in maniera significativa già sabato sulle province settentrionali della Sicilia, domenica su gran parte del territorio regionale, con massime superiori ai 35 °C nell'entroterra. I cieli si presenteranno non sempre soleggiati e per larghi tratti saranno offuscati da nubi alte e stratiformi che li renderanno lattiginosi, senza però apportare precipitazioni degne di nota.

Prossima settimana da piena estate

Il rialzo termico, come anticipato, proseguirà nei giorni successivi, quando le massime torneranno a sfiorare e localmente raggiungere la soglia dei 37-38 °C, specie nelle zone interne dell'Agrigentino. Secondo le nostre ultime elaborazioni a medio-lungo termine l'ondata di caldo non avrà vita breve: l'anticiclone nord-africano è destinato infatti a stazionarie nei pressi della Sicilia almeno per tutta la prima decade di settembre, mantenendo le temperature su valori abbondantemente superiori alle medie climatiche di fine estate.