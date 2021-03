Meteo: colpo di coda dell'inverno, tornano freddo e gelate

Colpo di coda dell'inverno, da metà marzo tornano freddo e gelate.

Condizioni meteo in graduale miglioramento sulla Sicilia a partire dalla giornata di giovedì quando l'alta pressione, al seguito della perturbazione transitata in precedenza, porterà ampi spazi soleggiati. Tuttavia - secondo quanto rende noto Francesco Nucera di 3bmeteo.com - una residua variabilità potrà inizialmente attardarsi ancora sull'area dello Stretto e sui rilievi tirrenici ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature torneranno ad aumentare nei valori massimi mentre gradualmente si attenuerà la sostenuta ventilazione dai quadranti settentrionali.

Venerdì e sabato saranno due giornate piuttosto soleggiate con valori diurni che potranno raggiungere i 15-16°su Messina, Ragusa e Agrigento, i 16-18°C su Trapani e Palermo, fino a 18-19°C su Catania e Siracusa. La ventilazione, al più moderata, tenderà a disporsi da Libeccio.