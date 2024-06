Meteo, il caldo molla la presa e arriva qualche pioggia ma nel weekend temperature in risalita

Le giornate di caldo torrido sono già un ricordo. Adesso le temperature superano ugualmente i 30 gradi, facendo comunque percepire che l’estate è ormai arrivata, ma la fastidiosissima afa dell’ultimo weekend ha lasciato il posto ad un clima non più estremo. “Un vortice in spostamento dal Tirreno verso le regioni dell’Italia centrale - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - pilota un fronte che con il suo ramo più meridionale lambisce la Sicilia dando luogo ad un avvio di settimana a tratti nuvoloso sui settori settentrionali della nostra regione con temperature in diminuzione. Martedì mattina il fronte distribuirà anche qualche pioggia sulle zone centro-settentrionali dell’isola coinvolgendo Palermitano e Messinese, ma anche l’Agrigentino, mentre solo alcune pioviggini interesseranno il Catanese. Nel corso della giornata subentreranno ampie schiarite, con il sole che tornerà protagonista dal pomeriggio.

Le temperature massime raggiungeranno i 27°C a Palermo, 30°C a Messina, 31°C a Catania, 32°C ad Agrigento. Mercoledì ancora qualche annuvolamento si ripresenterà sul litorale settentrionale siciliano, mentre sul resto della regione prevarrà il sole. Da giovedì il rinforzo dell’anticiclone determinerà condizioni stabili e ben soleggiate con temperature in ripresa, probabilmente fino alla fine della settimana, quando sulle zone interne si potranno raggiungere picchi di 36/38°C.