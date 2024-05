Meteo, ennesima ondata di maltempo: tornano pioggia e freddo

Dopo una breve tregua tornano le piogge e il freddo. Sembrava che le precedenti ondate di maltempo “fuori stagione” fossero definitivamente concluse e invece incombe un nuovo ciclone, dal Nord Europa, che riporterà il clima invernale con un brusco “stop” alla primavera. Questo insolito break, fanno sapere da 3bmeteo.com, si farà sentire in Sicilia mercoledì 8 maggio quando tutta la regione sarà interessata da una nuvolosità molto consistente che porterà piogge sparse per tutto l’arco della giornata. La colpa è di un vortice di bassa pressione che dalla Francia si sta spostando verso l’Italia. Prima investirà le regioni del Nord nella giornata di martedì. Poi scenderà rapidamente verso Sud. In Sicilia - e nell’Agrigentino in particolare - quella di martedì sarà una giornata che comunque non risentirà degli effetti del nuovo ciclone. Al massimo si assisterà all’arrivo delle prime nuvole che dovrebbero in ogni caso essere innocue. Il giorno dopo, mercoledì, forte peggioramento che, oltre alle piogge, provocherà un brusco calo delle temperature. L'8 maggio, dunque, pioggia e anche qualche temporale localmente intenso.

Giovedì 9 permarranno ancora condizioni di forte instabilità con altre piogge e temporali che dovrebbero alternarsi fino al tardo pomeriggio. I primi segnali di “aggiustamento” si noteranno venerdì 10, ma potrebbero ancora verificarsi delle precipitazioni, anche se decisamente meno intense e concentrate soprattutto nella prima metà della giornata, per poi lasciare spazio ad ampie schiarite a partire dal pomeriggio.

Sarà tutto finito sabato 11 maggio, con il prepotente ritorno del sole che riporterà le temperature a valori più consoni al periodo. Il weekend, dunque, sarà salvo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.