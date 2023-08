Meteo, il maestrale e l'anticipo di autunno in ritirata: tornano caldo e alta pressione

Torna l’anticiclone africano, tanto sole per Ferragosto e caldo in intensificazione: sono le previsioni di 3bMeteo.com. Il metereologo Manuel Mazzoleni, in particolare, spiega: "Dopo la rinfrescata e l’instabilità degli ultimi giorni, già da martedì l’anticiclone africano si rinforzerà sull’Europa sudoccidentale e il Mediterraneo occidentale espandendosi gradualmente verso l’Italia. Quest’ultimo ci accompagnerà così verso un Ferragosto soleggiato e molto caldo. Attenzione però a qualche locale temporale".

"Sole prevalente e caldo nella norma in una prima fase"

“Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione inizierà gradualmente a impossessarsi della nostra Penisola che tuttavia verrà ancora lambita da correnti più fresche settentrionali” – aggiunge il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni –. Almeno sino al prossimo weekend (12/13 agosto) il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, seppur con nuvolosità medio-alta di passaggio e qualche temporale martedì su Alpi ed estremo Nordest, ma con caldo che rimarrà nella norma. Le temperature infatti – prosegue Mazzoleni - saranno in lieve aumento ma con massime che non si spingeranno oltre i 29-32°C, con isolati picchi di 34/35°C solo su Tavoliere e zone interne della Sicilia”.

Dal weekend nuovo rialzo termico, Ferragosto con una trentina di gradi nell'Agrigentino

“Le ultime elaborazioni modellistiche - spiegano da 3bmeteo - confermano un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano per il ponte del Ferragosto che dovrebbe così trascorrere all’insegna del bel tempo su gran parte dell’Italia". Le attuali previsioni per l'Agrigentino mostrano, per i prossimi giorni e fino alla giornata del 14 agosto, una situazione di caldo moderato con temperature massime che non superano i 30 gradi.