Meteo: temporali, forte vento e mareggiate: è allerta gialla, ecco le previsioni per il ponte dell'Immacolata

Per oggi, la Protezione civile regionale, prevede venti di burrasca forte dai quadranti occidentali. Ma anche precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrooccidentale, meridionale e settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I mari saranno da agitati a molto agitati, fino a grosso in serata lo Stretto di Sicilia. Previste - ma al di sopra dei 900-1100 metri - nevicate sui rilievi della Sicilia settendrionale. Allerta "gialla" per oggi, quella diramata dalla Protezione civile regionale su tutta l'isola.

Sono state previste anche forti mareggiate lungo le coste esposte e le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali, forti, raffiche di vento.

Meteo: la prima proiezione per l'Immacolata

Secondo le ultime proeizioni del modello europeo, si palesano secondo 3bmeteo.com anomalie di geopotenziali negative sul Nord Europa e in genere oltre il Circolo Polare Artico, contestualmente ad anomalie positive sull'Atlantico. Tradotto: verso il ponte dell'Immacolata potremmo assistere ad un rinforzo del vortice polare con variabilità atlantica sull'Italia associata a passaggi piovosi da nordovest verso Sudest alternati a momenti asciutti. Altresì possibile la frequente presenza di basse pressioni sul Mediterraneo meridionale con piovosità sopra la media al Sud. Temperature in genere in linea con le medie del periodo.