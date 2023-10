Meteo, il caldo si prende una nuova pausa: diramata l'allerta gialla

Nuvole, pioggia e mare mosso: il caldo e lo scirocco si prendono una breve pausa e pare che gli amanti dei bagni fuori stagione debbano cambiare programma per questo fine settimana. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per la giornata di domani anche se nell'Agrigentino dovrebbe esserci al massimo un pò di pioggia.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, sulla propria pagina facebook ha diramato gli avvisi "classici" fra cui quello di limitare gli spostamenti e non sostare nei pressi di fiumi e corsi d'acqua.

La situazione, comunque, secondo le previsioni di 3bmeteo, dovrebbe tornare presto a quella dei giorni scorsi con temperature attorno ai 30 gradi.

"Ci aspetta un weekend relativamente più dinamico, incerto e improntato alla variabilità", afferma il meteorologo Andrea Bonina.

Ma è ancora presto per parlare di autunno. "Per la Sicilia l’appuntamento con il vero autunno è ancora rimandato a data da destinarsi - conclude - e con esso il carico di piogge diffuse e abbondanti, fondamentali per il fragile bilancio idrico regionale".