Meteo: tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma la siccità non darà tregua fino a metà aprile

L'anticiclone africano tornerà a rinforzare già da venerdì, mantenendo condizioni stabili sulla Sicilia e in prevalenza soleggiate, con temperature massime nell’ordine dei 22-24 gradi sulle zone interne pianeggianti, o leggermente inferiori sulle coste settentrionali dell'Isola.

Queste le previsioni del tempo di Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo, secondo cui "da sabato l’ulteriore irrobustimento dell’anticiclone e l’afflusso di correnti ancora più calde dal Nord Africa determineranno un incremento delle temperature che ci proietterà in primavera avanzata. Su gran parte delle località costiere tuttavia il rialzo termico sarà parzialmente inibito dalle brezze che mitigheranno l’aria, provenendo dal mare ancora freddo dopo la stagione invernale".

A Palermo e Messina non si andrà oltre i 20-21 gradi nel weekend, un po’ più caldo ad Agrigento e Catania con punte di 23-24 gradi, ma sarà sulle zone interne del Catanese che si raggiungeranno i valori più elevati, con picchi anche di 25-27 gradi. "Stabilità atmosferica e caldo si protrarranno probabilmente fino all’inizio della prossima settimana, con temperature in ulteriore lieve aumento lunedì. Non si intravede al momento, nemmeno nel corso della prossima settimana, la possibilità di un cambiamento con il ritorno delle piogge, grandi assenti nell’ultimo periodo, con il regime siccitoso destinato a protrarsi almeno fino alla metà di aprile", conclude Badellino.