Meteo, il caldo non molla la sua presa sulla provincia: nel week end il termometro sale ancora

Sulla Sicilia tempo stabile e soleggiato fino a sabato compreso grazie all'alta pressione. Caldo intenso, sebbene non eccezionale, con picchi di 36-38°C sulle zone interne, mentre sulle coste la canicola sarà in parte smorzata dalle brezze marine.

"Le cose cambieranno almeno in parte domenica - spiega la metereologa di 3bmeteo Lucia Drago Pitura - , quando la coda di un impulso instabile lambirà l'isola, innescando qualche rovescio o temporale essenzialmente sul lato tirrenico e in generale sul Messinese. In tal frangente le temperature caleranno di qualche grado, specie sul versante tirrenico, contestualmente ad un temporaneo rinforzo dei venti di Tramontana o Maestrale con mari tendenti a mossi".

Sulla provincia di Agrigento tempo stabile e clima estivo almeno fino alla settimana prossima. Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature saranno in generale aumento, specie nella giornata di sabato quando si raggiungeranno punte di 34°C. Venti fino a moderati nel weekend e mare da poco mosso a mosso tra domenica e lunedì.