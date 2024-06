A Favara il metano è realtà: oltre 20 chilometri di reti già in esercizio

E' stata accesa questa mattina la "fiamma" del metano a Favara per celebrare la conclusione dei lavori dei primi 20 chilometri della rete di distribuzione.

La costruzione della rete è stata resa possibile grazie a un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro, sostenuto integralmente da Italgas: oltre 3mila gli allacciamenti agli utenti realizzati.

Presente oltre l'amministrazione comunale anche una delegazione Italgas, che ha garantito l'applicazione di modalità operative di controllo per la sorveglianza e il monitoraggio dell’infrastruttura avanzatissime. In particolare, la società ha presentato "Picarro Surveyor", una sofisticata sensing technology, attualmente la più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas, che rispetto alle tecnologie tradizionali offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo.

Montata su automezzi di servizio e su speciali zainetti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori ai metodi tradizionali attualmente in uso dagli altri operatori del settore.

Italgas offre un numero di telefono per assistenza e informazioni (800 915 150) e il portale online "MyItalgas" e l’applicativo "ClickToGas" presenti su www.italgas.it.

Infine, eventuali guasti e dispersioni potranno essere segnalati al numero verde 800 900 999 del Pronto Intervento, sempre attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.