Pasqua, l'arcivescovo Damiano alla comunità: "Siate operatori di pace"

"La parola pace che risalta a Pasqua in questo momento è in grande crisi. Questo è il saluto del risorto quando si manifesta in mezzo ai discepoli che erano nascosti per paura. Gesù si fa presente e potrebbe anche avanzare un disappunto perché era stato abbandonato da tutti, chi vuole vivere oggi da risorto deve farsi operatore di pace che scarseggiano sulle scene internazionali ma anche in quelle locali".

Queste sono state le parole che l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha rivolto alla comunità nel consueto messaggio augurale pronunciato nel giorno della vigilia di Pasqua.

"Per essere operatori di pace - ha aggiunto - ci vogliono coraggio, fortezza e discernimento per poter cogliere ciò che è bene fare qui e adesso. Il mio augurio pasquale è semplicemente, pace e amore