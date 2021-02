Messa in sicurezza del vecchio ospedale, assolto l'ex dg Asp Ficarra

La sentenza è stata emessa - per "non aver commesso il fatto" - dal giudice monocratico Grazia Scaturro

L'ex direttore generale dell'Asp di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra, è stato assolto - dal tribunale di Sciacca - dall'accusa di non essere intervenuto, nel 2016, con gli interventi necessari per la messa in sicurezza del vecchio ospedale di Sciacca chiuso dal 2002. La sentenza è stata emessa - per "non aver commesso il fatto" - dal giudice monocratico Grazia Scaturro. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia.

Il vecchio ospedale non è mai stato utilizzato. Nel processo veniva mossa l'accusa a Ficarra, in qualità di direttore generale dell'Asp che è ente proprietario della struttura, di aver omesso di procedere ai lavori necessari per la sua messa in sicurezza con pericolo per le persone che transitavano davanti all'edificio. Il tutto fino al 19 dicembre del 2016.