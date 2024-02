Salvarono anziani da un incendio: riconoscimento al valore civile per 4 poliziotti

Sono intervenuti a rischio della propria incolumità traendo in salvo da un incendio due anziani rimasti intrappolati nella loro abitazione in fiamme in via Dante lo scorso 29 novembre: ricompensa al merito civile per 4 poliziotti.

A deciderla è la giunta comunale di Agrigento su proposta del sindaco Franco Micciché. Gl agenti della sezione volanti della Questura sono il vice sovrintendente Raffaele Castaldo e gli assistenti Salvatore Gallo, Gaspare Sirrao e Damiano Vella.

Le motivazioni contenute nel provvedimento sono: "per aver condotto, un'attività di soccorso pubblico, con sprezzo del pericolo che si concludeva con il salvataggio di due persone rimaste intrappolate all’interno della palazzina interessata dall’incendio" dimostrando "una encomiabile professionalità nelle operazioni di soccorso", "determinazione operativa, decidendo immediatamente sugli interventi da porre in essere senza indugio, con sprezzo del pericolo e assicurando l’efficacia e l’efficienza nel soccorso" e "dedizione al servizio, che ha portato ad intervenire con spirito di abnegazione e altruismo nella salvaguardia della incolumità delle persone".