Merce contraffatta sul lungomare di San Leone, sequestrati 1.600 articoli per un valore di 20 mila euro

Guardia di Finanza e polizia municipale hanno fatto irruzione sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone nel primo pomeriggio di questa domenica, 6 marzo. Una giornata in cui, come da consuetudine, tanta gente si è riversata nella zona balneare agrigentina per una passeggiata e, magari, per fare shopping nei "mercatini" abusivi allestiti sul marciapiede con una vastissima scelta di capi d'abbigliamento e accessori griffati, sportivi e di alta moda, tutti contraffatti. Delle perfette imitazioni che le Fiamme gialle e i vigili urbani hanno sequestrato in gran quantità: circa 1.600 articoli tra giubbotti, borse, scarpe, cinture per un valore complessivo di circa 20 mila euro.

"Ringrazio gli uomini del Comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento e del Corpo di polizia municipale - ha dichiarato l'assessore comunale al commercio Francesco Picarella - per avere messo a segno questa importante operazione congiunta contro il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti e per essersi contraddistinti per professionalità e competenza.

Oltre all’ingente quantità di merce sequestrata è stato denunciato un soggetto per contraffazione di prodotti e per ricettazione".