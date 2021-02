Lavori in piazza del Vespro, il mercatino si trasferisce nell'area del Palacongressi

Si sposta all'interno del piazzale del Palacongressi il mercatino del Villaggio Mosè. La modifica varrà a partire da lunedì 22 ed è stata decisa dall'Amministrazione comunale dato che sarano avviati i lavori di riqualificazione in piazza del Vespro. Gli interventi ridurranno infatti l'area utilizzabile e verrebbero meno gli spazi minimi imposti adesso soprattutto dalla normativa anti-covid.

“In attesa della conclusione dei lavori – ha detto l’assessore comunale alla Attività produttive Fr5ancesco Picarella - abbiamo cercato di non mettere in difficoltà le imprese e i cittadini, trovando una soluzione temporanea valida sia dal punto di vista logistico che pratico. Grazie alla disponibilità del direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi. arch. Roberto Sciarratta, è stata individuata l’area del parcheggio del Palacongressi per cui da lunedì 22 febbraio il mercato del lunedì si trasferirà temporaneamente in attesa della conclusione dei lavori. Voglio ringraziare altresì il consigliere Gerlando Piparo che ha data una grossa mano per la sistemazione del piazzale per rendere tutta l’area idonea allo svolgimento del mercato in piena sicurezza”.