Mercatisti di piazza Ugo La Malfa indisciplinati, il sindaco li richiama all'ordine

I mercatisti non rispettano il regolamento che impone loro di non occupare spazi ulteriori rispetto agli stalli assegnati e di abbandonare rifiuti per strada: il sindaco Franco Miccichè firma un'ordinanza con cui li richiama all'ordine.

"A tutti gli operatori che svolgono attività ambulante nell’area mercatale del Piazzale Ugo la Malfa e Piazzale Saiseb - si legge nel provvedimento-, si ordina il rispetto del perimetro dell’area mercatale ed il mantenimento del decoro e della pulizia delle aree mercatali occupate, così come previsto dal vigente regolamento comunale".