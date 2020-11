Covid 19, nessuno stop al mercatino di via Carlo Alberto

Non ci sarà alcuno stop per il mercatino di via Carlo Alberto a Canicattì. Così come concordato nei giorni scorsi con le associazioni di categoria, e soprattutto in assenza di un nuovo decreto restrittivo che vieti lo svolgimento dei mercatini settimanali, si è comunque deciso di far svolgere l'evento.

"Data la delicatezza della situazione facciamo appello al buonsenso e alla saggezza di tutti affinché vengano attuate tutte le misure di precauzione - dice il Comune -, ovvero l’uso corretto delle mascherine di protezione, coprendo sia il naso che la bocca, e di indossare guanti monouso per evitare la propagazione del virus attraverso la merce esposta, di mantenere la distanza interpersonale evitando assembramenti e contatto fisico tra le persone".

Sul posto saranno comunque presenti delle pattuglie della polizia municipale che volontari della protezione civile.