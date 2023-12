Non solo Capodanno, il Comune affida ai privati anche i mercatini di Natale e gli spettacoli

Il Comune di Agrigento, che pensa di affidare ai privati anche l'organizzazione degli eventi di Capodanno, ha pubblicato il bando per individuare gli organizzatori dell’iniziativa intitolata “Natale 2023 - Verso Agrigento Capitale della cultura”. Si tratta dei mercatini di Natale con eventi collaterali tematici e tradizionali tra la villa Bonfiglio e Porta di Ponte. L’allestimento potrà prevedere strutture di vendita tipo “casette”, cioè un manufatto in legno o materiale similare con caratteristiche di una piccola casa con tetto a capanna, dotato di impianti elettrici a norma, anche per la vendita di prodotti alimentari.

Il numero di postazioni è a discrezione dell’organizzatore secondo uno specifico progetto dell’iniziativa.

I mercatini dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 7 e il 23 dicembre in un orario compreso tra le 10 e le 23. Tutti gli altri eventi collaterali fino al 6 gennaio dalle 10 alle 23.

Le categorie merceologiche previste sono figure ed accessori per presepi; addobbi per l'albero di Natale; candele ed altri oggetti in cera; prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno; articoli da regalo natalizi, giochi in legno; libri, prodotti enogastronomici e dolci natalizi che non deve superare la misura del 30% dei posti complessivi.

Gli eventi collaterali da realizzare e da indicare in progetto, dovranno prevedere animazione, spettacoli, piccoli intrattenimenti, street art, concerti nelle chiese e nei teatri, concerti itineranti, Babbo Natale in carrozza, trenino di Natale.

I proponenti dovranno prevedere la progettazione e realizzazione completa dei mercatini natalizi per le aree assegnate, assumendo tutti gli oneri inerenti, ivi compresa la richiesta e l’ottenimento di tutti i permessi necessari alla regolarità amministrativa presso i competenti uffici e comunicazioni eventuali alla Soprintendenza.

L’aggiudicatario dovrà occuparsi, a proprie spese, di tutte le attività relative alla organizzazione degli eventi collaterali di intrattenimento natalizio, fermo restando la possibilità per l’amministrazione di autorizzare e/o organizzare gli eventi e le manifestazioni che riterrà opportune e attività ludiche con area giostre; la scelta degli operatori economici, artigianali e culturali per l’animazione delle giornate; la comunicazione e pubblicizzazione degli eventi in collaborazione con il Comune che potrà inserire gli eventi nei suoi canali istituzionali di comunicazione; la pulizia dell’area interessata; l’llaccio alla reti elettriche o mediante gruppi elettrogeni entro i limiti di decibel consentiti; il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico (CUP) e tassa sui rifiuti (TARI).

Nell’ambito del mercatino tutti i gazebo e le casette dovranno avere dimensioni e forme analoghe e medesimo colore.

Potranno partecipare alla selezione imprese in forma singola, associata o societaria, enti e associazioni di volontariato, operatori commerciali, artigiani e mestieranti, operanti nei settori merceologici di cui all’art. 1 a condizione che si raggruppino, anche in via informale e presentino un progetto unico per una o più aree individuate dall’Amministrazione Comunale.

Sara inoltre possibile la costituzione, per l’effettuazione dell’attività aggregativa, di raggruppamenti temporanei di associazioni. In tal caso l’associazione mandataria, dovrà presentare il mandato collettivo speciale per rappresentanza, dal quale risulti la delega delle Associazioni mandanti in nome della quali il mandatario esprime l’offerta.

Gli operatori addetti alla vendita all’interno dell’area data in concessione devono essere prevalentemente possessori di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Le eventuali istanze presentate singolarmente da artigiani, hobbisti, mestieranti, titolari di autorizzazione di commercio itinerante e simili, saranno prese in considerazione solo ove le aree individuate ed assegnate ai soggetti di cui sopra siano inferiori rispetto al numero di posti previsto per ciascuna area.

I criteri di valutazione dei progetti presentati saranno l’esperienza maturata nel campo della gestione e organizzazione di iniziative natalizie con mercatini ed eventi di animazione e spettacolo nell’ultimo quinquennio (2015/2020): massimo 15 punti (3 punti per ogni anno). Sarà necessario allegare l’autorizzazione dell’Ente concedente.

Ed ancora le proposte in materia di sicurezza dei luoghi durante la manifestazione: massimo 10 punti. Le proposte per la realizzazione di eventi collaterali e di animazione: massimo 10 punti. LA previsione dell’apertura serale nei fine settimana e nei giorni pre-festivi e festivi: massimo 5 punti.

A parità di punteggio si darà preferenza all’ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione. Per l’ulteriore parità di punteggio si procederà all’assegnazione tramite sorteggio.

Come presentare la domanda

La domanda con tutti gli allegati dovrà pervenire in busta chiusa, indicando sulla stessa “natale 2023 - Verso Agrigento Capitale della cultura”, all’ufficio Suap del Comune di Agrigento a Villaseta. Oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo suap@pec.comune.agrigento.it entro e non oltre il 7 dicembre. Nessuna domanda sarà accettata se presentata presso altri uffici come ad esempio l’ufficio protocollo presso la sede centrale del Comune di Agrigento). Ulteriori informazioni ai seguenti numeri: 0922/590917; 0922/590926; 0922/590919; 0922/590923.