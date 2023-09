Rifiuti abbandonati dopo il mercatino, arriva una diffida: si rischia la sospensione

Area del mercato del martedì al Villaggio Mosè lasciata in cattive condizioni igieniche: scatta la stretta del Comune.

Il Municipio, attraverso il proprio dirigente del settore, sottolinea come in due occasioni, cioè gli scorsi 12 e 19 settembre, l'area "è rimasta particolarmente trascurata e piena di rifiuti lasciati dagli stessi operatori economici del settore alimentare", ovviamente in violazione del regiolamento comunale che prevederebbe che quanto prodotto debba essere depositato nei sacchi per essere smaltito.

Nel caso in cui gli operatori commerciali non dovessero rispettare la diffida, l'ente procederà alla sospensione del mercato per il settore alimentare, come già minacciato nelle scorse settimane per piazzale Ugo La Malfa.