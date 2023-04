Controlli del Nas in mense sanitarie: trovati batteri nell'acqua utilizzata per la preparazione di pasti, sospesa azienda di catering

Presenza di batteri coliformi nell'acqua utilizzata per la preparazione di pasti. A individuarli in un'azienda di catering di Agrigento è stato il Nas di Palermo. E per l'azienda è stata disposta la sospensione dell'attività e la sanificazione delle cisterne utilizzate per

lo stoccaggio dell'acqua.

I carabinieri del Nas hanno effettuato, a livello nazionale, una approfondita serie di controlli nelle mense degli ospedali e delle strutture sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali. Inoltre hanno verificato il rispetto delle procedure di sicurezza alimentare e dei vincoli stabiliti nei contratti.

Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, come superfici di lavoro, vassoi e acqua utilizzata per la preparazione dei pasti e sono state, a livello nazionale, individuate 5 positività per la presenza di cariche batteriche superiori ai limiti ammessi. In molte realtà sono stati trovati roditori, blatte ed escrementi. Il comando carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha effettuato appunto controlli nelle mense all'interno delle strutture ospedaliere e sanitarie che hanno interessato 992 punti di preparazione pasti all'interno di altrettante strutture, sia pubbliche che private: 340 hanno presentato irregolarità, pari al 34%, con 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230mila euro di sanzioni. Disposta la sospensione dell'attività o il sequestro di 7 punti cucina, all'interno delle mense ospedaliere e delle strutture sanitarie, per la presenza di umidità, muffe, insetti ed escrementi di roditori.

Sempre a livello nazionale, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 9 gestori dei servizi-mensa ritenuti responsabili dei reati di frode e inadempienze in pubbliche forniture, detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e inosservanze alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La maggioranza delle infrazioni ha riguardato aspetti sanzionatori amministrativi come le carenze strutturali e impiantistiche dei locali impiegati alla preparazione dei pasti, la mancata attuazione dell'autocontrollo e della tracciabilità, elementi fondamentali per prevenire possibili episodi di intossicazione, ancor più significativi nelle fasce sensibili dei malati degenti.