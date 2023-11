Calano le vittime, ma gli incidenti stradali sono in aumento: ecco perché

Da gennaio allo scorso 31 ottobre, gli agenti della Stradale, hanno trattato complessivamente 158 incidenti stradali, 2 dei quali mortali con altrettante vittime. Ben 114 sono stati invece con lesioni, con un totale di 190 feriti e 42 con soli danni ai mezzi. Nel 2022 gli incidenti erano stati 163, sei dei quali mortali con altrettanti deceduti. Quelli con lesioni erano stati invece 110, con un totale di 194 feriti e 47 con soli danni ai mezzi coinvolti. Numeri che evidenziano un dato incontrovertibile: gli incidenti del 2023 supereranno quelli dell'anno precedente. Alla fine dell'anno manca del resto un mese e mezzo.

A determinare gli incidenti stradali, primo fra tutti, è l'uso del cellulare alla guida. Ma c'è anche l'alta velocità e il consumo di alcol. E poi c'è la questione strade. La maggior parte dei sinistri stradali si è registrata lungo le statali 115, 118 e 189. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, l'allora prefetto Maria Rita Cocciufa, chiedendo maggiori presenze delle forze dell'ordine e interventi per mettere in sicurezza le vie di collegamento, convocò un tavolo su viabilità e sicurezza.

A "fotografare" le condizioni delle strade statali e provinciali, ma non soltanto, fu proprio la polizia Stradale con il suo dirigente: il vice questore Andrea Morreale. Da allora non molto è cambiato. Anzi, in certi punti, la sicurezza è perfino peggiorata.