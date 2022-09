Vuole indietro la scheda elettorale già contrassegnata e minaccia di morte uno scrutatore: denunciato 53enne

Non solo a Licata. Momenti di caos ai seggi elettorali si sono registrati anche a Menfi, alla sezione 11 allestita al plesso scolastico "Norino Cacocioppo". Un elettore - un menfitano, disoccupato, di 53 anni - dopo aver esercitato il suo diritto di voto ha iniziato ad inveire contro il presidente di seggio che è stato "accusato" di averlo indotto in errore sulla possibilità di esercitare il voto disgiunto. Il cinquantatreenne, andato su tutte le furie, pretendeva di fatto l'annullamento della scheda elettorale: ne voleva una nuova per riuscire ad esprimere correttamente la sua preferenza. La sua scheda elettorale era stata però già inserita nell'urna.

Il cinquantatreenne ha iniziato, sempre dando in escandescenze, a minacciare tutti gli scrutatori di denunciarli all'autorità giudiziaria. Nei confronti di uno, in particolare, il menfitano avrebbe rivolto minacce di morte. Ma il cinquantatreenne avrebbe anche cercato di impossessarsi delle urne delle schede elettorali per aprirle e recuperare la sua scheda. E' stato di fatto il caos in quella sezione. I carabinieri, in servizio di vigilanza ai seggi, sono intervenuti e hanno bloccato e allontanato l'uomo che è stato, appunto, identificato e verrà denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di minaccia a pubblico ufficiale.