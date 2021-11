"Violazione degli obblighi di assistenza familiare", arrestato 45enne: deve scontare 5 mesi

Deve scontare cinque mesi di detenzione domiciliare poiché responsabile di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nel tardo pomeriggio di sabato, i carabinieri di Menfi hanno arrestato un quarantacinquenne. E lo hanno fatto in esecuzione di un’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo. L’uomo non ha opposto resistenza e si è lasciato notificare il provvedimento di pena definitiva per il reato – commesso a Cianciana nel 2016 – di violazione degli obblighi di assistenza familiare.