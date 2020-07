Ombrelloni con strutture in legno abusivi sulla spiaggia, scatta il sequestro

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca hanno eseguito ieri mattina il sequestro preventivo di 15 ombrelloni "Palmiz" con base in metallo e in legno e struttura in legno a Porto Palo di Menfi. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di un sequestro preventivo per occupazione abusiva di area demaniale. Non sono stati identificati i responsabili della collocazione degli ombrelloni e il procedimento è contro ignoti. Analoghi controlli sono in corso in altre spiagge di competenza del Circomare di Sciacca dopo quello eseguito oggi nella zona di levante di Porto Palo.