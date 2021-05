Scippa una donna e viene arrestato: 17enne nei guai anche per lesioni personali

Scippa una donna lungo le vie di Menfi e viene arrestato dai carabinieri. Ha 17 anni l'autore del colpo che oggi, assistito dall'avvocato Calogero Lanzarone, comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. Il ragazzo è stato portato al Malaspina di Palermo.

Lo scippo si è verificato nei giorni scorsi e la vittima è anche rimasta ferita. Del fatto di microcriminalità non è trapelata alcuna notizia da parte dei carabinieri della compagnia di Sciacca, né dal comando provinciale di Agrigento. Il minorenne è indagato, dalla Procura per i minorenni presso per il tribunale di Palermo, per le ipotesi di reato di furto con strappo e lesioni personali.