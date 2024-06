Ladri in casa di un poliziotto: durante la mattina "ripulite" due casseforti

Probabilmente avevano studiato orari e spostamenti. Non appena hanno avuto contezza che nell'abitazione non vi fosse nessuno, sono entrati in azione. E, a quanto pare, hanno avuto tutto il tempo per aprire le due casseforti e ripulirle. È a casa di un poliziotto, a Menfi, che è stato messo a segno il furto. A essere arraffati sono stati tutti i gioielli di famiglia. E il danno provocato, a quanto pare, ammonta a diverse migliaia di euro, fra 5 e 10 mila.

I malviventi, in pieno giorno, ossia durante la mattina, sono riusciti a entrare nella residenza dopo aver forzato la porta s'ingresso. E poi, appunto, si sono messi all'opera senza destare sospetti. La scoperta è stata fatta dal poliziotto al momento del rientro in casa e subito è stato lanciato l'Sos alla sala operativa.

Delle indagini, dopo il sopralluogo di rito e la raccolta della denuncia a carico di ignoti, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Menfi. Non filtrano indiscrezioni, di nessun tipo, al riguardo. Appare scontato però che uno dei primi passi investigativi mossi possa essere stato quello di verificare l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona dove è stato portato a termine il furto.

