Non soltanto i cavi di rame: ladri si intrufolano in azienda agricola e rubano attrezzi e gasolio

È la stessa mano che ha colpito? Inevitabile l'interrogativo per i carabinieri che dovranno occuparsi di entrambe le indagini. In contrada Gurra Soprana di Menfi non sono stati rubati "soltanto" oltre 1.500 metri di cavi di rame che hanno lasciato al buio le case di campagna, ma è stato messo a segno un furto anche in un'azienda agricola.

I malviventi, approfittando delle ore notturne, sono riusciti, dopo aver forzato una porta, ad intrufolarsi nell'azienda agricola e hanno arraffato oltre 500 litri di gasolio e svariati attrezzi agricoli. Un danno che è stato già quantificato, dal titolare, in circa 20mila euro.

Fatta la scoperta, all'imprenditore non è rimasto altro da fare che rivolgersi alla stazione cittadina dei militari dell'Arma. I carabinieri hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti e hanno avviato le indagini. Attività investigativa che non potrà che accavallarsi con l'altra legata al furto di cavi di rame.

