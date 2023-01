Hanno portato via macchinette del caffè, bicchieri, sapone e perfino la carta igienica: furto in una scuola

Forzano la porta d’ingresso principale dell’istituto comprensivo “Santi Bivona”, di contrada Soccorso a Menfi, e rubano tre macchinette elettriche per il caffè, con relative cialde, bicchieri di plastica, confezioni di zucchero, una pistola per colla a caldo e prodotti per l’igiene personale: sapone liquido per le mani e carta igienica compresa. Più che ladri potrebbero essere definiti accattoni quelli che hanno messo a segno il furto – verosimilmente durante il fine settimana – ai danni dell’istituto scolastico. A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Menfi, dopo aver fatto la scoperta, è stata la dirigente scolastica e legale rappresentante dell’istituto. E’ stata, naturalmente, formalizzata una denuncia di furto aggravato a carico di ignoti.

Il danno, provocato all’istituto comprensivo “Santi Bivona” di Menfi, è stato quantificato in circa 200 euro e non è coperto da nessuna polizza assicurativa.

I carabinieri della stazione di Menfi, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, dopo aver raccolto la denuncia di furto, hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare i malviventi. Non è escluso che possa trattarsi di qualche banda composta da ragazzini. Ma non ci sono naturalmente conferme istituzionali, né elementi – almeno per il momento – che possano far privilegiare quest’ipotesi investigativa. E’ stata, come sempre avviene nei casi di episodi anche di microcriminalità, informata la Procura della Repubblica di Sciacca. Non filtrano indiscrezioni sull’eventuale presenza, o meno, di impianti di videosorveglianza posti a presidio dell’istituto scolastico o comunque in contrada Soccorso.