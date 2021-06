Rapinarono pensionata e le provocarono frattura costale: indagati 4 minori e un maggiorenne

Sono stati individuati - così almeno ritiene la Procura - gli autori della rapina che, lo scorso 16 maggio a Menfi, provocò una frattura costale ad una pensionata di 75 anni. Si tratta di 4 minorenni e un maggiorenne. La Procura dei minorenni di Palermo ha già notificato gli atti alle difese degli indagati.

L'anziana si trovava in centro quando è stata affrontata da più persone che le hanno portato via la borsa. A quanto pare non conteneva oggetti di valore, ma soltanto denaro e documenti . Dalla segnalazione dei fatti e poi dalla denuncia presentata sono scattate le indagini che hanno subito coinvolto il diciassettenne che si trova già in una comunità . La Procura presso il tribunale per i Minorenni di Palermo procede per rapina e lesioni. Secondo la ricostruzione, i cinque avrebbero accerchiato e richiesto insistentemente alla donna di consegnare i due borselli che teneva tra le mani. Poi si potrebbero avventati sulla settantacinquenne, scaraventata a terra, impossessandosi dei borselli.