"Rapinarono anziana", concluse le indagini per 4 minorenni e un maggiorenne

Notificato l'avviso di conclusione delle indagini per 4 minorenni e un maggiorenne, ritenuti gli autori di una rapina messa a segno il 16 maggio 2021 a Menfi ai danni di una donna di 75 anni. Il procedimento è diviso in tre tronconi. Per il maggiorenne procede la Procura della Repubblica di Sciacca. Un diciassettenne, assistito dall’avvocato Calogero Lanzarone, ha ricevuto per primo l’avviso di conclusione indagini e il giudice ha accolta la richiesta della difesa della messa alla prova. Si trova presso una casa famiglia. Nel prossimo mese di settembre il giudice potrebbe dichiarare l’estinzione del reato. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Per gli altri, si procede separatamente, ma anche loro hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagini.

La donna il 16 maggio 2021 si trovava in centro, a Menfi, quando è stata affrontata da più persone che le hanno portato via due borselli che teneva in mano con denaro e documenti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri che si sono occupati delle indagini, i cinque si sarebbero avventati sulla settantacinquenne, scaraventata a terra, impossessandosi dei borselli. La donna, nella caduta, avrebbe riportato escoriazioni e trauma al dito di una mano.