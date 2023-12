"Non tirò un piatto in testa alla compagna": assolto 48enne

Era accusato di percosse nei confronti della ex convivente, ma un quarantottenne è stato assolto dal giudice monocratico per non avere commesso il fatto. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il processo è stato celebrato al Tribunale di Sciacca nei confronti di S.L., un artigiano di Menfi di 48 anni, difeso dall’avvocato Calogero Lanzarone. Era accusato di avere percosso l’ex convivente sbattendole un piatto in testa. I fatti per i quali si è celebrato il processo si riferiscono al 30 ottobre 2019.

La donna si è costituita parte civile. Il pm aveva chiesto la condanna del menfitano a un mese di reclusione.

La difesa dell’artigiano di Menfi con l’avvocato Calogero Lanzarone, invece, aveva chiesto l’assoluzione del quarantottenne per non aver commesso il fatto puntando su alcuni aspetti in particolare e cioè che la parte civile e unI teste avrebbero riferito in udienza di un piatto appoggiato sulla testa e non sbattuto come riportato in querela.