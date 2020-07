"Truffò duemila clienti appropriandosi di quasi 2 milioni", querele ritirate: prosciolto notaio

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Filippo Palermo, notaio di Menfi che negli anni scorsi era finito sotto inchiesta da parte della Guardia di finanza con l'accusa di avere truffato, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017, almeno duemila suoi clienti.

Al professionista, in particolare, era stato contestato di essersi appropriato illecitamente di quasi 1,8 milioni di euro, gonfiando le sue parcelle, nella parte riferita alle quote da versare al Fisco e intascando così "in nero" la differenza. Nell'ambito dell'indagine in questione, al notaio Filippo Palermo i magistrati avevano sequestrato beni per l'importo corrispondente a quello del presunto profitto illecito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Provvedimento poi revocato. L'indagine era scaturita dalla querela contro il professionista di Menfi sottoscritta da una settantina di suoi clienti. Querele nel frattempo ritirate, con conseguente improcedibilità dell'azione penale decisa dal tribunale.