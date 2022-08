"Minacciò di dare fuoco all'ufficio dove lavorava": impiegato denunciato pure per intimidazioni a colleghi

Nuovi strascichi giudiziari nella vicenda in cui è coinvolto l'ex dipendente del consorzio di bonifica di Menfi. L’uomo, che era stato arrestato lo scorso aprile per essersi recato sul posto di lavoro con due bottigliette di liquido infiammabile minacciando di dare fuoco all'ufficio, è stato denunciato per minacce di morte agli ex colleghi.

Nei giorni scorsi sono state formalizzate le denunce a suo carico.