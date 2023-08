Porto di Menfi, fondali invasi da posidonia: al via la bonifica

Rimuovere 10 mila metri cubi di posidonia oceanica dal porto di Menfi guadagnando anche due metri di fondale. L’intervento sta a cuore alla nuova amministrazione che ha riunito a Porto Palo i rappresentati degli enti e le autorità preposte per completarlo entro la prossima stagione estiva. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

"Ci sono le condizioni per realizzare questo progetto in tempo per la prossima stagione estiva – dice il vicesindaco, Sandro La Placa – e già dai prossimi giorni lavoreremo per realizzare questo progetto". Al sopralluogo c’erano Patrizia Valenti, del dipartimento regionale Ambiente; Giancarlo Teresi, del dipartimento regionale infrastrutture; Rossana Di Francesco della struttura marittima di Agrigento e il luogotenente Luigi De Michele, reggente dell’ufficio circondariale marittimo di Sciacca.