Soccorsi 30 migranti con bimbi a Lampedusa e sbarco fantasma a Menfi

Una trentina di migranti sono stati soccorsi, ieri sera, nelle acque antistanti all'isola di Lampedusa. Ad avvistare e trasbordare i migranti, tutti tunisini, è stata una motovedetta della Guardia costiera che era impegnata nel servizio di pattugliamento anti-immigrazione. Senza perder tempo, i militari hanno optato per il trasbordo anche perché in mare soffiavano forti raffiche di vento e il gruppo era, di fatto, in pericolo. Presenti anche un paio di bambini e qualche donna.

I migranti sono sbarcati al molo commerciale e dop un primo controllo della temperatura corporea, effettuato dai sanitari presenti in banchina, sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola dove stanno per essere sottoposti a tampone rino-faringeo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un gruppo di migranti, probabilmente di nazionalità tunisina, è riuscito a sbarcare stamattina a Porto Palo, località balneare di Menfi. Una decina di uomini sono stati rintracciati sulla terraferma dai carabinieri della locale stazione. Avviate le procedure per il loro trasferimento a Porto Empedocle. Al momento non è stato ancora ritrovato il natante che li ha trasportati. Una motovedetta della Guardia costiera di Sciacca sta tuttora perlustrando il litorale.