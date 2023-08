Scoppia l'incendio su un terreno incolto: le fiamme arrivano alla pista ciclabile e distruggono l'auto di un poliziotto

Divampa l'incendio su un terreno agricolo incolto. Le fiamme, dopo aver devastato circa mezzo ettaro, raggiungono la vicina pista ciclabile comunale e distruggono una Peugeot 308 di proprietà di un assistente della polizia di Bagheria. E' accaduto tutto a Porto Palo di Menfi dove sono accorsi, dopo aver raccolto l'Sos, i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belìce e i carabinieri della stazione cittadina.

Il danno provocato al poliziotto è di circa 6mila euro, non coperto da polizza assicurativa.

I militari dell'Arma di Menfi hanno accertato e ricostruito che le fiamme alla pista ciclabile comunale sono arrivate dopo essersi estese dai terreni incolti, di proprietà privata, dove erano divampati. Le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio non sono affatto chiare. E non è escluso, anzi forse è pure probabile, che siano di natura dolosa.