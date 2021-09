Dieci ettari in fumo: elicottero e canadair in azione per evitare danni

Dieci ettari in fumo. Il vasto incendio si è sviluppato a Menfi, tra Porto Palo e Cipollazzo, fino quasi ad arrivare al mare . Pochi dubbi sulla natura dolosa del rogo. Sono arrivate con particolare tempestività le squadre antincendio e gli uomini del corpo Forestale di Santa Margherita di Belice. Per domare le fiamme, però, sono intervenuti un elicottero e un canadair . La stagione estiva , soprattutto nella fascia occidentale della provincia, si sta concludendo in maniera positiva per quanto riguarda l'emergenza incendi.