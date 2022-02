Resta per ore con la gamba incastrata tra le lame di una motozappa: ferito agricoltore

E’ rimasto - a quanto pare - per diverse ore con una gamba incastrata tra le lame di una zappatrice. Ha 65 anni l'agricoltore di Menfi che è stato soccoso - poco dopo le 21 - dai vigili del fuoco di Santa Margherita Belice e dai carabinieri di Menfi, avvisati dai familiari che erano preoccupati, anzi terrorizzati, perché l'uomo non era tornato a casa e perché non riuscivano a rintracciarlo. L'incidente sul lavoro si è verificato su un appezzamento di terreno di contrada Gurra di Mare, nelle campagne di Menfi.

Con un’ambulanza del 118, l’agricoltore è stato trasportato all’ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove è stato ricoverato per la ferita riportata. Non è in pericolo di vita.