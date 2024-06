Rubati soldi e stecche di sigarette dalla tabaccheria: la videosorveglianza ha ripreso tutto

Rubati soldi e stecche di sigarette, per un valore complessivo di oltre mille euro alla tabaccheria Scirica di Porto Palo di Menfi. Si tratta dell'attività commerciale che è stata sistemata in un container dopo che la frana ha reso inagibili i locali originari. Le telecamere di videosorveglianza poste a presidio del container avrebbero ripreso ogni cosa e le immagini sono state già consegnate ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

Ad entrare in azione, a quanto pare, sarebbero stati tre delinquenti. Non è chiaro, non è emerso, se i tre abbiano agito a volto coperto o se siano immediatamente identificabili. Spetterà naturalmente al lavoro dei militari dell'Arma mettere dei punti fermi sull'identità dei balordi.

