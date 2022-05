Furti di cavi di rame al depuratore e al campo sportivo: danni per oltre 100 mila euro

Sono stati stimati in oltre 100 mila euro i danni provocati al Comune di Menfi dopo i furti di cavi di rame al depuratore e al campo sportivo.

Trenta i metri di cavo di rame dell’impianto di depurazione delle acque reflue, in contrada Terranova a Menfi, che sono stati portati via. Un furto, ad opera dei “cacciatori” di “oro rosso”, che ha, di fatto, mandato in tilt l’utilizzo dell’impianto, determinando disservizi e disagi per l’intera collettività. Dopo il depuratore delle acque reflue è “toccato” al campo sportivo di piazza Unità d’Italia. I malviventi – senza essere visti, né tantomeno sentiti – sono riusciti a tranciare, e a portar via, circa 500 metri di cavo di rame che alimentava proprio la struttura sportiva. Un furto che, anche in questo caso, ha pregiudicato l’utilizzo del campo sportivo nelle ore serali.

I lavori di ripristino delle due infrastrutture, personalmente seguiti dal sindaco Marilena Mauceri e dal vicesindaco Ludovico Viviani, non sono stati ancora completati. In entrambi i casi, le previsioni "parlano" ancora di qualche giorno.