Rubati cavi di rame all'impianto di depurazione: i carabinieri cercano i "cacciatori" di "oro rosso"

Tranciano e rubano 30 metri di cavo di rame dell’impianto di depurazione delle acque reflue, in contrada Terranova a Menfi. Un furto, ad opera dei “cacciatori” di “oro rosso”, che ha, di fatto, mandato in tilt l’utilizzo dell’impianto, determinando disservizi e disagi per l’intera collettività. A recarsi alla caserma dei carabinieri di Menfi, denunciando appunto il furto, è stato il responsabile del settore Progettazione dell’ufficio tecnico del Comune di Menfi. Il raid è avvenuto nei giorni scorsi ed ha provocato un danno economico che non è stato ancora quantificato e che non risulta essere coperto da polizza assicurativa.

Nessuno, a quanto pare, si sarebbe accorto di nulla in contrada Terranova. La scoperta è stata fatta nell’esatto momento in cui è stato effettuato un sopralluogo mirato a causa dei segnalati disservizi.

I carabinieri della stazione di Menfi hanno raccolto la denuncia di furto, a carico di ignoti, e hanno avviato immediatamente l’attività investigativa. E’ stata naturalmente notiziata anche l’autorità giudiziaria di Sciacca che ha aperto un fascicolo. Non sarà semplice, ma i militari dell’Arma di Menfi non disperano, riuscire ad identificare i balordi – si tratta appunto di “cacciatori” di “oro rosso”, per come viene chiamato il rame – che sono entrati in azione e che hanno, appunto, tranciato e portato via circa 30 metri di cavo. Appare scontato, anche se non vi sono certezze istituzionali al riguardo, che i carabinieri focalizzeranno la loro attenzione su “specialisti” di questo settore e sul “mercato nero” che, nonostante denunce, arresti e sequestri registratisi negli anni e nei mesi scorsi nell’Agrigentino, continua ad esistere. Ed appunto a creare disservizi e disagi per la comunità, quando vengono “toccati” impianti di pubblica utilità. Il depuratore di Menfi è stato riparato.