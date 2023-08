Abbandona rifiuti dall'auto, il sindaco pubblica le foto e la convoca in Comune

Una donna abbandona un sacco di spazzatura dalla propria auto e viene immortalata dalle telecamere: il sindaco di Menfi, Vito Clemente, pubblica le foto su facebook e annuncia una multa e la convocazione in comune.

"Guardate - scrive Clemente - questa gentile signora ripresa in zona quartiere Addolorata a lanciare il sacchetto dei rifiuti dal finestrino della sua macchina Lancia Y nera targata FY ..... (la targa intera è già in possesso del comandante dei Vigili urbani per quanto di competenza). Personalmente convocherò la signora al palazzo comunale. Tolleranza zero".

Un tema particolarmente caldo per Clemente che, nei giorni scorsi, ha dedicato diversi post al tema dell'abbandono dei rifiuti postando delle foto sulla propria pagina facebook.