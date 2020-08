"Occorre evitare il contagio da Covid": sospese tutte le manifestazioni

Dopo Porto Empedocle anche Menfi ha deciso di sospendere ogni manifestazione programmata per agosto e settembre. Niente eventi dunque, almeno fino al 7 settembre quando scadrà l'ultima ordinanza del ministero della Salute. Salvo, naturalmente, proroghe "dovuto ad un incremento - spiegano dal Comune di Menfi - dell'andamento epidemiologico del Covid-19".

"Questa amministrazione si è adoperata con tutti i mezzi per evitare qualunque causa di contagio, seguendo - argomentano dal Comune - in maniera precisa tutte le linee guida anti-Covid ministeriali e regionali. Per tale motivo, con grande rammarico, informiamo la cittadinanza che tutte le manifestazioni programmate nel nostro Comune per agosto e settembre sono rimandate a dopo il 7 settembre".