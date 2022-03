Atti sessuali con minorenne, chiesta conferma di due condanne

Il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado che ha condannato i due imputati di Menfi e Gibellina accusati di atti sessuali con una minore di 14 anni. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il processo si celebra dinanzi alla terza sezione della Corte di Appello di Palermo a carico di Pietro Civello, di 63 anni, di Gibellina, e Vito Sansone, di 43, di Menfi. In primo grado per Civello 8 anni e 6 mesi di reclusione e per Sansone 5 anni e 6 mesi. Ha discusso la difesa di Civello, con l’avvocato Antonino Vallone, che ha chiesto l’assoluzione del proprio assistito.

Il 7 aprile toccherà ai difensori di Sansone, gli avvocati Giacomo Frazzitta e Giovanni Rizzuti. L’avvocato Vallone ha sostenuto l’inattendibilità delle dichiarazioni della giovane ed evidenziato che due testi presenti nella casa di Civello la sera in cui, secondo l’accusa e la sentenza di primo grado, si sono svolti i fatti, hanno escluso tutto questo.