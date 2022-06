Non hanno più sue notizie e fanno scattare l'allarme: 71enne trovato morto in casa

Un settantunenne di Menfi - di cui non si riusciva ad avere più notizie - è stato trovato morto all'interno della sua abitazione.

Ad intervenire, per aprire la porta di ingresso, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce. E proprio i pompieri, loro malgrado, hanno trovato la salma dell'anziano. Il decesso, stando a quanto è trapelato, sarebbe avvenuto almeno 24 ore prima.

Sul posto è stato naturalmente richiesto l'intervento di un'autoambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare la morte. Al lavoro, per controllare l'abitazione che è risultata essere perfettamente chiusa, anche i carabinieri della stazione cittadina di Menfi.