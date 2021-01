Cade in mansarda e resta ferito, pompieri al lavoro per soccorrere anziano

Cade in mansarda, nella sua abitazione, e resta ferito. Inutile il tentativo dei soccorritori del 118 d'arrivare, con la barella, fino alla mansarda e soccorrere l'anziano. Dopo più tentativi, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che dovranno operare - per consentire l'evacuazione e il soccorso dell'uomo - con l'autoscala.

In via Gioacchino Volpe, a Menfi, sono già giunti i pompieri del distaccamento di Santa Margherita di Belìce, ma adesso - con l'indispensabile autoscala - stanno per arrivare anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Spetterà a loro, infatti, facilitare il soccorso dell'anziano ferito che verrà trasferito all'ospedale "Giovanni Paolo II".