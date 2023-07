Mega torta di solidarietà, piazza San Calogero si trasforma in un laboratorio di pasticceria

Gusto, fede e solidarietà questa sera in piazzetta San Calogero in occasione della “mega torta” ideata dal pastry chef agrigentino Giovanni Mangione. Un maxi dolce di circa cinquecento chilogrammi, che maestri pasticceri provenienti da tutta la Sicilia, collaborati anche dai ragazzi dell'associazione famiglie persone Down, hanno preparato sul posto. Su una distesa di soffice pan di spagna, circa duecento chilogrammi di profumata crema alla vaniglia sulla quale poi è stato poggiato un letto di frutta fresca di stagione. La mega torta è stata poi decorata con sculture dedicate al santo nero. La manifestazione, interamente finanziata dai privati, si inseriva nell'ambito delle iniziative collaterali ai festeggiamenti di San Calogero, il ricavato della vendita sarà interamente devoluto in favore dell'associazione Unitalsi.