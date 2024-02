Cazzotti ad un medico dell'ospedale: denunciato giovane ricoverato

Uno o più cazzotti, da parte di un giovane ricoverato al reparto di Psichiatria dell'ospedale di Agrigento, ad un medico. Un sanitario che è rimasto ferito - una ventina i giorni di prognosi diagnosticati dai colleghi - e che non ha potuto far altro, seppur consapevole del fatto che occupa un settore assai delicato, che rivolgersi alle forze dell'ordine. La denuncia, già formalizzata, è per l'ipotesi di reato di violenza a pubblico ufficiale (perché i medici quello sono: pubblici ufficiali!).

Tutto è accaduto nei giorni scorsi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. A colpire - pare anche ripetutamente - il sanitario è stato un giovane ricoverato.

Sono consapevoli i medici che lavorano al reparto di Psichiatria di avere a che fare con soggetti delicati, fragili, problematici. Nessuno, naturalmente, si aspetta di diventare "bersaglio" di invettive e di aggressioni. Così invece è stato, nelle ultime ore, nel reparto di Psichiatria, al secondo piano dell'ospedale di Agrigento. E il medico "bersaglio" dell'aggressione ha formalizzato una denuncia, per lesioni personali, alle forze dell'ordine.

Al nosocomio "San Giovanni di Dio", così come all'Asp del viale Della Vittoria, nelle ultime ore, non si parla d'altro. Il riserbo delle forze dell'ordine è categorico, non trapela neanche la più piccola indiscrezione. Eppure, al San Giovanni di Dio e all'Asp, la notizia è di dominio pubblico. Non è chiaro - manca ogni tipo di riscontro fra polizia e carabinieri - se l'aggressore, o presunto tale, sia stato identificato o meno.

In ospedale c'è il posto di polizia. Verosimilmente - ma non ci sono conferme al riguardo - il medico aggredito potrebbe essersi rivolto agli agenti.