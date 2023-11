"Si è appropriato dei soldi che i pazienti gli consegnavano senza rilasciare ricevuta fiscale": medico ricorre in Cassazione dopo le condanne

Condannato in primo grado e in appello, anche se con sentenza parzialmente riformata, fa ricorso in Cassazione. L'Asp di Agrigento, che ha già avviato un giudizio in sede civile per ottenere il ristoro, si costituisce parte civile anche dinanzi ai giudici della suprema Corte. A finire sotto inchiesta prima e sotto processo dopo è stato un medico che - stando all'accusa - si sarebbe appropriato delle somme che i pazienti gli consegnavano brevi manu senza rilasciare apposita ricevuta fiscale. E' accaduto - stando a quanto portato alla luce dall'inchiesta in cui è, appunto, rimasto coinvolto un medico - fino al 5 maggio del 2014. E il medico è stato rinviato a giudizio, dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Sciacca, nel 2016. L'ipotesi di reato a carico del sanitario è stata quella di peculato.

I processi

L'Asp di Agrigento, parte offesa nel procedimento, ha deciso di costituirsi parte civile per tutelare le ragioni e gli interessi dell'ente e per ottenere il risarcimento del danno subito. Il giudizio di primo grado, definito con sentenza del marzo del 2021, è stato definito, dal tribunale di Sciacca, ritenendo colpevole il medico e condannandolo a 2 anni di reclusione, pena sospesa, oltre che al risarcimento dei danni e delle spese processuali all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Proprio l'Asp, nell'ottobre del 2021, ha dato il via all'introduzione del giudizio in sede civile per ottenere il ristoro sotto ogni profilo giuridico. Il medico, con l'obiettivo di ottenere la riforma in tutto o in parte, ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi la Corte d'appello. E proprio la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del medico per peculato d'uso. Non doversi procedere perché, il secondo comma dell'articolo 314 del codice penale (peculato d'uso) è estinto per prescrizione. Ed ha ridotto la pena inflittagli ad un anno e 8 mesi di reclusione, nonché alla refusione delle spese. All'inizio del mese, il medico ha promosso un giudizio per la cassazione integrale della sentenza. E l'Asp anche in questo caso ha deciso di costituirsi parte civile, nominando, per continuità visto che aveva curato le precedenti fasi del giudizio, l'avvocato Rino Ciancimino del foro di Sciacca.