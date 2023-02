Ospedali, arrivano i rinforzi: sei nuovi dirigenti per Medicina interna

Questa volta non sono incarichi a tempo determinato. Ma in quanto vincitori di un concorso pubblico resteranno in servizio, tranne trasferimenti, fino all'età della pensione. Sono sei i nuovi dirigenti di Medicina interna, piazzatisi nella graduatoria di merito, che verranno appunto messi in servizio - giusto il tempo della stipula del contratto individuale di lavoro - per conto dell'Asp di Agrigento.

L'azienda sanitaria provinciale sta, di fatto, cercando di colmare i "buchi" d'organico, garantendo il servizio di assistenza a quanti fanno ricorso agli ospedali della provincia. La spesa per ogni singolo medico ammonta, al lordo, a 6.277 euro.

Non emerge dagli atti dell'approvazione della graduatoria dei vincitori a quali ospedali i sei nuovi dirigenti di Medicina interna verranno assegnati.